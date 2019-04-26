شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فعاليات معرض سوبر ماركت أهلا رمضان برفقة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التحارية بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد الحشاش، السكرتير العام المساعد والمحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وقيادات المديرية بأرض المعارض بكوتة اليوم الجمعة.

وقال وكيل وزارة التموين في الإسكندرية محمد سعدالله إنه تشارك في فعاليات المعرض أكثر من ٦٠ شركة من قطاع الأعمال متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وشركات ومصانع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات الإنتاجية للقوات المسلحة ومشروع أمان لوزارة الداخلية والذي سيستمر من اليوم إلى العاشر من رمضان والذي يتوافر فيه جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه والأرز والسكر والياميش وأصناف متعددة من البلح والألبان والبيض والزيوت والسمن والزبد والعسل والدقيق والمعلبات والمنظفات والملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والأدوات والأجهزة الكهربائية بأسعار تتافسبة تقل عن أسعار الأسواق بما يتراوح ٢٠٪ من التخفيضات.

وأوضح أنه قامت مديرية التموين بعمل مكتب لتلقى الشكاوى الخاصة بالجودة والأسعار وتوافر السلع للسادة زوار المعرض، وقد قام معالى المحافظ والوفد الرفيع المرافق له بالمرور على جميع الشركات العارضة والتأكد من توافر السلع وأسعارها والتخفيضات المنوطة بها، وكذلك جودتها ومقابلة المواطنين زوار المعرض وسؤالهم عن جودة السلع والأسعار، وقد أكد زوار المعرض أن الأسعار تقل بكثير عن السلع مثيلتها المتواجدة بالأسواق.

رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

رئيس اتحاد الغرف التجارية يفتتح معرض أهلا رمضان بالإسكندرية