شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ctv تنقل أسبوع الآلام من القدس للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت قناة ctv القبطية بنقل أحداث أسبوع الآلام من مدينة القدس للمرة الأولى وعلى الهواء مباشرة بفريق عمل خاص لنقل تلك هذه المناسبة والأحداث والأماكن التي شهدها السيد المسيح وذلك في برنامج «طريق الفداء» الذي تقدمه الإعلامية هبة كميل.

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كما تستمر الانفرادات التي تقدمها القناة خلال أسبوع الآلام لتنقل لمشاهديها «سبقًا جديدًا تعتاد أن تقدمه سنويًا عبر شاشتها وهو معجزة طهور النور المقدس من قبر السيد المسيح وذلك على الهواء مباشرة» من خلال مراسليها في القدس واستديوهاتها في القاهرة، حيث يعلق على الحدث الكبير من الاستديو الإعلامية عايدة يوسف والإعلامى إسحق يونان .

وقال النائب إيليا باسيلى رئيس القناة والمدير التنفيذي، إن «نقل الحدث الأهم في أسبوع الآلام لجمهور القناة في مصر والعالم أجمع يأتى في أطار تقديم خدمة إعلامية جديدة لمشاهدي القناة وللجمهور المصري وللأقباط خارج مصر لنعيش سويًا طريق الآلام السيد المسيح لحظة بلحظة خلال هذا الأسبوع الفريد من العام لكل الأقباط».

وأشار إلى «وجود تطوير كبير خلال الأسابيع المقبلة في المحتوى والمضمون وصورة القناة التي تعتبر من أقدم القنوات القبطية وأشهرها في الميديا المسيحية»، مضيفا:

«الفترة المقبلة سنقدم مضمونا يرضى جميع الأعمار وهناك اهتمام بالشأن العام والقضايا الوطنية بالإضافة للمضمون الديني».