شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة السعودي: 342 ألفا و562 معتمرًا مصريًا وصلوا المملكة منذ بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ، إصدار 6 ملايين و238 ألفا و255 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين 5 ملايين و703 آلاف و775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452 ألفا و180 معتمرًا، منهم 318 ألفا و423 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 133 ألفا و757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5 ملايين و251 ألفا و595 معتمرًا، بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية مع مطلع العام الهجري الحالي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة.

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وأشار المؤشر إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة يوزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5 آلاف و90 ألفا و542 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 541 ألفا و798 معتمرًا، وسُجل وصول 71 ألفا و435 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان مليون و314 ألفا و235 معتمرا، تليها إندونيسيا 849 ألفا و864، بعدها الهند 559 ألفا و122، ثم مصر 342 ألفا و562 معتمرًا، وتركيا خامسا 269 ألفا و739، واليمن 260 ألفا و754، وماليزيا 253 ألفا و634، والجزائر 244 ألفا و532 معتمرًا، والعراق 206 آلاف و5، والأردن 164 ألفا و459.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.