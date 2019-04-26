شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني يشيد بمستوى الرعاية الطبية بمستشفى المعلمين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السفير محمد مارم، السفير اليمني بالقاهرة، الجمعة، زيارة لمستشفى المعلمين، قام خلالها بتفقد أحوال الجرحى اليمنيين الذين يتم علاجهم بها، صاحبه بها قيادات السفارة اليمنية وأعضاء اللجنة الطبية بالقاهرة.

وقال مارم إن «تلك الزيارة جاءت بتوجيهات من الرئيس اليمني لدعم الجرحى من المواطنين اليمنيين الذين أصيبوا بأحداث اليمن الأخيرة، والتأكد من تقديم كل سبل الراحة والعناية لهم»، مؤكدا أن «كافة آراء المرضى كانت إيجابية»، مشيدا بحسن معاملة المستشفى مع المرضى وبمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، ومقدما شكره لشركة «نيو هارت» القائمة بإدارة مستشفى المعلمين.

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وأوضح السفير اليمني أن «سبب استقدام الجرحى اليمنيين للعلاج في مصر هو أن الجراحات والتخصصات التي يحتاجونها مابين متوسطة وخطيرة يستعصى إجراؤها في اليمن»، مشيرا إلى أن «الدولة المصرية دائما حاضنة لأشقائها في الدول العربية وتعاملهم معاملة المصريين من تقديم الخدمات الطبية وحسن الاستقبال والضيافة»، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة أنواع الرعاية للمريض اليمني، منذ وصوله للأراضي المصرية حتى تلقيه الرعاية اللازمة، لافتًا أن أغلب الحالات هي حالات حرب يتم التعامل معها بشكل متفوق.

السفير محمد مارم السفير اليمني بالقاهرة، يزور مستشفى المعلمين

من جانبه، قال ماهر أبوطالب، رئيس مجلس إدارة نيوهارت المسؤولة عن إدارة مستشفى المعلمين، إن المستشفى لديها فريق من أكفأ الأطباء في مختلف التخصصات الطبيبة يتيح استقبال عدد كبير من المرضى من مصر وخارجها، مؤكدا أن المستشفى استقبل على مدار الـ٣ سنوات الماضية ١٥٠٠ مريض يمني، أغلبهم في تخصصات العظام والجراحات العامة والقلب، فضلا عن الجرحى من دول ليبيا وسوريا والسودان.

وأضاف أبوطالب أن «نيوهارت» هي الشركة المصرية الوحيدة برأس مال مصري خالص التي تعمل في مجال إدارة المستشفيات والمنشآت الطبية، لذا فهي تؤمن وتساند الدور المصري الريادي في دعم الأشقاء العرب، وتشجيع السياحة العلاجية، وكذلك دعم المواطن المصري من خلال توفير جميع الخدمات الطبية بمستوى عالمي بالاستعانة بأشهر وأكفأ الأطباء بمصر، وبتكلفة متوسطة تناسب القطاع الأكبر من الشعب المصري.

بدوره، أكد الدكتور محمد ماهر، مسؤول ملف الجرحى العرب بمستشفى المعلمين، أن «جرحى الحروب يتلقون رعاية خاصة داخل المستشفى برئاسة الدكتور بهاء الدين أبوزيد، أهمها الدعم النفسي لطمأنة المريض بعد أهوال الحرب التي لاقاها، خصوصا مع وجود عدد من الأطفال بين الجرحى، مرورا بجميع التخصصات الطبية من جراحات عظام، وجراحات قلب، ورعاية مركزة، وجراحات تجميل وعلاج حروق»، موضحا أن «معظم الحالات بحالة جيدة الآن وتستجيب للعلاج بشكل مطمأن»، مشيرا إلى أن لجنة علاج الجرحى بالسفارة اليمنية برئاسة الدكتور محمد راجح ونائبه محمد الهندروس تتابع مع المستشفى بشكل دائم احوال الجرحى للتأكيد على دعم بلادهم لهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة.