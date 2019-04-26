شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعليمات بتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتجهيز وإعداد حدائق القاهرة المختلفة لاستقبال مواطني القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم برفع كفاءة الحدائق والتأكد من صلاحية العاب الأطفال وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى اهتمام المحافظة بالتوسع في نشر الخضرة بالعاصمة من خلال العمل على زيادة المسطحات الخضراء، وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبي المحاور والشوارع الرئيسية وبالجزر الوسطى، ما يساهم في الارتقاء بشكل العاصمة.

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وأكد المحافظ على أن أمن المواطن القاهري يكون في المرتبة الأولى، حيث أعطى تعليماته بضرورة تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق، حفاظا على أرواح المواطنين والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام الاحتفالات حفاظا على الأمن والانضباط مع توزيع أكياس بلاستيك للمواطنين لإلقاء القمامة بها حفاظا على نظافة الحدائق.

وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، على أنه تم العمل منذ فترة على إعداد كافة الحدائق بأنواعها المختلفة المتخصصة، ويبلغ عددها 30 حديقة بإجمالي 840 فدانا وتجهيزها بالكامل لاستقبال الزوار، اعتباراً من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء مع إعداد الآلاف من أكياس القمامة لتوزيعهم على الزائرين بالحدائق لاستخدامها في جمع مخلفاتهم، وعمل صيانة كاملة لجميع دورات المياه بالحدائق، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بتواجد سيارات إسعاف داخل الحدائق الكبرى وبالقرب منها لمواجهة أي طارئ، كذلك التنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق بالتواجد، حفاظاً على الأمن والانضباط وصيانة أعمدة الإنارة ودورات المياه.

واستعدت الحديقة الدولية بشكل خاص لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم بإضافة 20 دورة مياه داخل الحديقة لخدمة روادها، كذلك رفع كفاءة وتطوير أجنحة الحديقة بالكامل خاصة الأماكن، والتي قامت السفارات بأعمال التطوير بمعرفتهم، كما سيتم تقديم عروض فنية من خلال فرق الفنون الشعبية والساحر والسيرك علي خشبة المسرح الفرعوني الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا.