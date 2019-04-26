شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة التضامن تعلن تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.

شهدت حركة الملاحة اليوم الجمعة، عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS، وسددت رسوم عبور قدرها 964 ألف دولار، وأناب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس لاستقبال السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان كامل للقناة.

حرصت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك اليوم الجمعة على التوافد على مقر النادي، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض والنجم الساحلي.

أعلن أسقف العاصمة السريلانكية (كولومبو) اليوم الجمعة أنه لن يتم إقامة قداسات أيام الأحد حتى إشعار آخر عقب سلسلة التفجيرات الارهابية التى استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة وفى محيطها.

شهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفورى مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على أسس التخطيط الأمنى لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات، وتفعيلاً لمحاور الخطط الأمنية من خلال إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد القيامة المجيد.

صرح نائب رئيس الاتحاد الروسى لصناعة السياحة، يورى برزيكين، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، بأن الرحلات الجوية السياحية إلى الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف فى أكتوبر المقبل.

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل، أول ارتفاع لها خلال الأسبوع الجارى، حيث ارتفع سعر جرام الذهب جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.

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علقت صحيفة "التايمز" البريطانية على إعلان نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة 2020، وقالت إن بايدن هو أكثر منافس يمكن أن يخشاه فريق الرئيس دونالد ترامب.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصرى الأمر الذى يمهد لاستمرار عملية التنمية والبناء فى مصر فى مناخ من الاستقرار والأمن.

احتجز رجال الشرطة فى شمال البرازيل ببغاء بعد مداهمة استهدفت تجار مخدرات فى منطقة فيلا إيرما دولسى.

كشفت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، عن مقطع فيديو يذاع لأول مرة للرئيس الراحل، خلال مناجاته ودعائه لربه أن يقبضه مع الشهداء.

تواجه الدولة المصرية حملات إعلامية دولية ممنهجة لتشويه صورتها والتقليل من قيمة إنجازاتها فى ظل قيادتها السياسية الحالية، وتشن الحملات الممولة من هنا وهناك لضرب الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ولكن قوة وإرادة القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى يقفان حائلًا أمام كل هذه المخططات، إلا أن ما ينقص تلك المعادلة وجود إعلام محلى قوى يسوق عالميًا لمصر وسياساتها بشكل صحيح فى مواجهة حالات التربص والتشويه.

الرسالة النهائية التى وصفها أدولف هتلر على نطاق واسع بأنها "مذكرة انتحار"، ظهرت على السطح وتستعد للبيع فى مزاد علنى فى وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيبدأ المزاد فى 30 أبريل وينتهى فى 1 مايو.

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"فضيحة سياسية".. هذه هى المحصلة التى تمخضت عنها الدعوة التى أطلقها أيمن نور من مخبئه الاختيارى فى اسطنبول، عبر المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان "الإرهابية"، والمتعلقة بالتواصل مع مائة شخصية لمناهضة التعديلات الدستورية والتحريض ضد مصر، حيث كذب كثير من المعارضين الذين أدرج نور أسمائهم فى دعوته المشبوهة، من علاقتهم بالدعوة أو بـ"نور" نفسه وأكدوا التزامهم بالمعارضة من الداخل المصرى ووصفه دعوته بالتحريضية".

قالت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن حضور الرئيس عبد للفتاح السيسي القمة العربية قمة تونس مؤخرا رسالة واضحة لأهمية تونس في السياسة المصرية.