شاهد.. السيسى وبوتين فى قمة ثنائية ببكين على هامش منتدى "الحزام والطريق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة مباحثات هامة مع نظيره الروسى فلادمير بوتين على هامش مشاركتهما فى منتدى مبادرة الحزام والطريق فى العاصمة الصينية بكين. ويناقش السيسي وبوتين العديد من الملفات الهامة خلال اللقاء المرتقب، وفى مقدمتها الحرب الليبية ضد الإرهاب، بخلاف مناقشة سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين القاهرة وموسكو.

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