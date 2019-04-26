سكاي نيوز: وقوع 4 انفجارات خلال مداهمات أمنية فى سريلانكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، وقوع 4 انفجارات خلال مداهمة قوات الأمن مستودعا لتصنيع المتفجرات في منطقة سامانتوري بسريلانكا.

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