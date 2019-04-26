فيديو جراف.. من هو رضا بهلوى نجل شاه إيران؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بارك رضا بهلوى، نجل شاه إيران، تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، إذن فمن هو ولى العهد الذى غادر بلاده فى طفولته ليدافع عنها فى كبره بعدما أجبرت ثورة 1979 أسرته على ترك بلاده وهيمن على الحكم رجال دين متشددون؟. - بارك ولى عهد إيران السابق تصنيف أمريكا للحرس الثورى كمنظمة إرهابية. - فمن هو ولى العهد؟. - ولد رضا بهلوى فى طهران عام 1960. - والده شاه إيران محمد رضا بهلوى حكم فى الفترة من (1941-1979). - غادر إيران فى سن الـ17 من عمره للدراسة فى الولايات المتحدة. Advertisements - عاش بالمنفى فى أمريكا بعدما أطاحت ثورة 1979 بوالده. - رغم ذلك لم يبتعد عن إيران. - يتابع التطورات فى بلاده من خلال شبكة واسعة من المصادر داخل وخارج إيران. - قاد معارضة النظام الإيرانى فى الخارج بعد اندلاع احتجاجات ديسمبر 2017. - دعا لإسقاط النظام وإقامة نظام جديد "علمانى" عبر أصوات الشعب. - سعى لإقامة تحالف يضم ناشطين ومدافعى حقوق الإنسان للوقوف بوجه النظام. - فى 2018 وضع خارطة طريق لإنقاذ بلاده لترسيخ العلمانية والديمقراطية. - فى 2019 دشن مشروع "ققنوس" لإعادة إعمار إيران بعد إسقاط النظام. - رفض شن هجوم عسكرى على بلاده، ودعا لدعم الحركات التحررية للشعب الإيرانى. - ويواصل جهوده لإنقاذ إيران.

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