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السيسى يلتقي نظيره الروسى فلاديمير بوتين في بكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

 

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

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