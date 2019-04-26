شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقي نظيره الروسى فلاديمير بوتين في بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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