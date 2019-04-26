شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يلتقي نظيره الروسى فلاديمير بوتين في بكين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم فى العاصمة بكين مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يلتقي نظيره الروسى فلاديمير بوتين في بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.