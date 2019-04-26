مصر | غدا.. الحكم في طعن 20 متهما بينهم 4 سيدات على قرار إدراجهم بـ"قوائم الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الحكم في طعن 20 متهما بينهم 4 سيدات على قرار إدراجهم بـ"قوائم الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة النقض، غدا السبت، حكمها في الطعن المقدم من 20 متهم، بينهم 4 سيدات، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بإدراج 20 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

وذكرت النيابة العامة قيام المتهمين بالإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.