أخبار مصر | خبر سار.. فتح حديقة بالجيزة أمام المواطنين مجانا في شم النسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. فتح حديقة بالجيزة أمام المواطنين مجانا في شم النسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح حديقة البانوراما بطريق الفيوم أمام المواطنين مجاناً وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، ومشاركتا من المحافظة لمواطنيها فى الاحتفال بتلك المناسبة.

وأكد المحافظ إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين.

وأشار أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع اى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم .

وأضاف انه تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري مع أي حالة، مشيرا إلى أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.