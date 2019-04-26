انت الان تتابع السيسي: قناة السويس فرصة واعدة لدول «الحزام والطريق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حرصى على تلبية دعوة الرئيس الصينى للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق، إنما ينبع من اهتمام مصر بتلك المبادرة، ولإيماننا بأن القواسم والتحديات المشتركة، التى تجمعنا كدول أطراف فيها جنبا إلى جنب مع الرؤية التى تأسست عليها المبادة ومحاولها ومشروعاتها، ينبغى أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى منتدى الحزام والطريق، أن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتابع السيسى: «أهداف المبادة تتسق مع جهودنا لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجيستى، يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية وللدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة

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