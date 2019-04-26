السيسي: قناة السويس فرصة واعدة لدول «الحزام والطريق»

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حرصى على تلبية دعوة الرئيس الصينى للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق، إنما ينبع من اهتمام مصر بتلك المبادرة، ولإيماننا بأن القواسم والتحديات المشتركة، التى تجمعنا كدول أطراف فيها جنبا إلى جنب مع الرؤية التى تأسست عليها المبادة ومحاولها ومشروعاتها، ينبغى أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية. وأضاف السيسى، خلال كلمته فى منتدى الحزام والطريق، أن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع السيسى: «أهداف المبادة تتسق مع جهودنا لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجيستى، يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية وللدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة
وتابع السيسى: «أهداف المبادة تتسق مع جهودنا لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجيستى، يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية وللدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة إلى تلك الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد، الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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