شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أوقاف 6 أكتوبر»: صلوا أرحامكم قبل رمضان‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصف الشيخ محمد عبدالمنعم، مدير إدارة الأوقاف بـ6 أكتوبر، شهر شعبان بشهر الطاعات والكرامات. وحث «عبدالمنعم»، خلال خطبة الجمعة بمسجد الأبرار بالحى السادس، الأمة على التنزه عن الأغراض، والعمل الصالح، وصلة الأرحام قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك والتوبة فيه إلى المولى عز وجل واستقباله بترك المعاصى واللهو، داعيا الأمة الإسلامية إلى التوبة والاستغفار والدعاء والقيام وتلاوة القرآن في شهر العطاءات والنفحات.

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