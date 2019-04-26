شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في المائدة المستديرة بقمة منتدى «الحزام والطريق» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، السبت، في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زعماء ورؤساء الدول المشاركة في القمة سوف يعقدون ثلاث جلسات، في إطار اجتماعات المائدة المستديرة؛ لبحث مبادرة (الحزام والطريق)، التي أطلقها الرئيس الصيني شى جين بينج عام 2013.

وأضاف راضي، في تصريح للصحفيين، الجمعة، أن الرئيس السيسي سوف يلقي، غدا، كلمة في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق)، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سوف يلتقي أيضا رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، مساء السبت.