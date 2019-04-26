شكرا لقرائتكم خبر عن «سيماف» يوقع عقدًا مع «إفيك الصينية» لتصنيع عربات القطار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العربية للتصنيع «مصنع سيماف»، وشركة إفيك الصينية، التي ستقوم بتنفيذ القطار الكهربائي «السلام-العاصمة الإدارية الجديدة» بمشاركة الشركات المدنية المصرية، اتفاقية إطارية بشأن التصنيع المشترك للوحدات المتحركة «العربات» ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر. ووقع الاتفاقية اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، بحضور اللواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه مع وفد شركة أفيك، والذي شارك في المائدة المستديرة على تنفيذ المشروع في ١٨شهرًا بدلا من عامين، كما طالب الرئيس السيسي بزيادة مدة عقد الضمان من ١٠ إلى ١٢ عاما بدون زيادة في الأسعار.

جدير بالذكر أن عقد القطار الكهربائي تم توقيعه في الصين في ٢٠١٧، ويبلغ طوله ٦٦كيلو متر، ويتكون من ١١ محطة بتكلفة 1.2 مليار دولار بقرض ميسر من اكزيم بنك المجري.