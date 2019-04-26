شكرا لقرائتكم خبر عن حسن النحلة نقيبًا عامًا للمرشدين السياحيين للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت جولة الإعادة بانتخابات النقابة العامة للإرشاد السياحي، الخميس، عن فوز حسن النحلة، بمقعد النقيب، للمرة الثانية، بعد حصوله على 1351 صوتا من إجمالي 1855 مرشدا سياحيا شاركوا بالتصويت، بحضور 25% من الأعضاء، بعدما قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، برئاسة المستشار مجدي بيومي في الجولة الأولى، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن وجيه جمال، السكرتير العام للنقابة، فوز محمد مصطفى أبو حجر، وزكريا كمال، ومحمد المعداوي، وحسن خطاب، وهدى راضي، وناصر الشامي، وياسر عبد الوهاب، ومايكل يحيى، بعضوية المجلس.

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وكان يتنافس على مقعد النقيب كل من رامي سعيد فرج مينا، ونقيب المرشدين السياحيين السابق، حسن النحلة، وأسامة طنطاوي، وإيناس خطاب، وتقدم 23 مرشحا للمنافسة على مقاعد عضوية النقابة.

وبلغ إجمالى أعداد المشاركين، 1855 مرشدا سياحيا، من بينهم 312 بلجان الوافدين، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا على منصب النقيب العام، في مقابل 153 صوتا باطلا على مقاعد الأعضاء، و1778 صوتا صحيحا على مقعد النقيب، ومقابل 1702 صوت صحيح على مقعد النقيب العام.

كانت نقابة المرشدين السياحيين، قد دعت لجولة الإعادة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، الخميس، من التاسعة صباحا، حتى التاسعة مساء في 15 لجنة للاقتراع على مستوى الجمهورية، بنصاب قانوني 25% ممن لهم حق التصويت، من مسددي اشتراكات النقابة.