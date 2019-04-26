شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة بالكاتدرائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، صباح الجمعة، بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات الجمعة العظيمة، والتي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني، بمشاركة خورس الكلية الإكليريكية، بقيادة الدياكون المرتل إبراهيم عياد.

Advertisements

تشهد الصلوات مشاركة شعبية كبيرة. وحسب الترتيب الكنسي، تُصلى في نهار يوم الجمعة العظيمة ست ساعات هي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.

وتتوزع على هذه الساعات الست، أحداث هذا اليوم العظيم، والذي يعد من أبرزها حدث صلب السيد المسيح وموته.

وتتضمن كل "ساعة" قراءات من أسفار العهد القديم ومزمور يُتلى بلحنٍ شجي وهو اللحن المسمى بـ"الإدريبي" ونصوص من الأناجيل الأربعة تسرد الأحداث المتعلقة بالساعة، إلى جانب العديد من الألحان القبطية واليونانية المعبرة التي تدفع الإنسان إلى التأمل في العمل الإلهي المفعم بالحب والبذل والذي تركز عليه الكنيسة في هذا اليوم بل وفي كل صلواتها على مدار السنة.