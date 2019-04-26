شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع الآلام مع يسوع».. كنيسة بالمنيا تنظم أسبوع آلام للأطفال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كنيسة «الأنبا بيشوي» بالمنيا الجديدة، فعاليات يومية للأطفال، طوال أسبوع الآلام.

وقال الدكتور ريمون رشدي، أمين عام الخدمة بالكنيسة، إن خدمة الحضانة والمرحلة الابتدائية «مدارس الأحد بالكنيسة»، قررت أن يكون للأطفال «بصخة» خاصة بهم في كنيسة الأنبا رويس بالطابق الأرضي وسطح الكنيسة، باذلين في كل تفاصيلها مجهود شاق لإسعاد الأطفال وإفهامهم أحداث كل يوم من أيام البصخة، وذلك تحت إشراف راعي الكنيسة القس يوساب عزت.

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ولفت الدكتور إميل رشدي، أمين خدمة المرحلة الابتدائية بالكنيسة، أن الأسبوع كان تحت شعار «أسبوع مع يسوع»، وفيه قمنا بتقسيم الأطفال إلى مجموعات للتنظيم وسلمناهم كتيب صغير باسم كل واحد، يحتوي على أيام البصخة المقدسة، وهو كتيب يختلف عن كتب البصخة للكبار، حيث يتناسب مع أعمارهم، كما تخلل كل يوم مسرحيات ومشاهد تمثيلية لأحداث اليوم ليعيش الأطفال مع السيد المسيح آلامه بطريقة تناسبهم وتدمجهم في الأحداث وتتناسب مع عقولهم.

وقال عدد من الأطفال المشاركين: «إحنا بنيجي من بدري جدًا، عشان بنفرح قوي بالاسكتشات اللي بيمثلوها لنا الخدام، وأكتر شئ عجبنا المسرح الأسود لحكاية (الخمس عذاري) ودورة (يهوذا الخاين)، والخدام كانوا بيوزعوا علينا أكلات بيتعبوا فيها بأيديهم فشار وبطاطس».

جدير بالذكر أن الأطفال هم من قاموا بصلاة جميع الصلوات والقراءات والمزامير والألحان، كما قاموا بعمل اسكتش وكلمة «بصخة» كلمة يونانية مشتقة من أصل عبري معناها «عبور» ويقصد بها العبور من الآلام والموت إلى القيامة والفرح.

أسبوع الآلام

أسبوع الآلام