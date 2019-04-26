شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أعياد الأخوة المسيحيين هي أعياد لكل المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة بعيد القيامة المجيد من خلال برقيات تهاني للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الطوائف المسيحية، أعرب فيها عن أصدق التهاني والأمنيات بالاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لكافة أبناء الشعب المصري وما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأكد المحافظ أن أعياد الأخوة المسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وأن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان لوطننا العزيز.