شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خروج المصريين للاستفتاء أبهر العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يدعمون الإرهاب «يخونون الله ورسوله»، وإن الدول تُبنى على العلم والقيم والتضحية ولا تبنى علي الخيانة والتآمر والمكر.

وأضاف« جمعة»، خلال خطبة الجمعة، التي أداها في مسجد «المدينة الشبابية» بمدينة العريش، أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين، ونحن باقون علي عهد رسول الله.

أشار «جمعة» إلى أن سيناء أرض الرباط وأرض مباركة، وأن لمصر رجالا يحمونها ويفتدونها بكل غال وكل نفيس، وأكد «جمعة» على أن خروج المصريين للاستفتاء على الدستور، دحض كل الدعوات الهدامة، وأبهر العالم أجمع عندما خرج المصريون لممارسة حقهم الديمقراطي.