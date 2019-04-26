شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلع الموجودة في «أهلا رمضان» وأسعارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

وأوضح «المصيلحي»، لـ«المصري اليوم»، أن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق.

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وأكد أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على معرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» في القاهرة، والجيزة وفروع المعرض في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحال؛ لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وعن أسعار أهم السلع التي ستطرح بمعارض أهلا رمضان؛ أوضح مصدر بوزارة التموين أن أسعار الأرز تتراوح ما بين 8.5 – 10.5 جنيه للكيلو، والسكر ما بين 7.75 – 8.5 جنيه للكيلو، والدقيق ما بين 6.25 – 7 جنيهات للكيلو، والزيت ما بين 10.65 – 14 جنيها للعبوة حسب النوع، والفاصوليا ما بين 19 – 22 جنيها للكيلو، والفول ما بين 18 – 22 جنيها للكيلو، والعدس قرابة الـ10 جنيهات، واللوبيا 13 – 14 جنيها للكيلو.

ولأول مرة يتم طرح أصناف البقوليات «سائبة» بحسب الاتفاق ما بين وزير التموين وأصحاب الشركات، لتوفير ثمن التغليف على محدودى الدخل والشراء بأسعار مخفضة والبيع بالميزان.

وتابع المصدر أن وزير التموين وجه بضرورة توضيح وجود كميات من السلع الأساسية التي تهم المواطنين بكميات تكفى مصر حتى نهاية عام 2019، لافتا أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية يعطى قوة وطمأنينة للسوق المصرية لتوفير السلع بأسعار منخفضة.