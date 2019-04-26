شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك فى اجتماعات محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة فى اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، والتى تعقد بدولة الكويت فى إطار الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية.

وقال وزير الزراعة، فى بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماعات مناقشة الانجازات و المشروعات التى تمت خلال العام الماضى ومن بينها المساهمة فى مشروع انتاج الامصال واللقاحات البيطرية فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على اختيار مصر لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين بالهيئة، للدورة التى من المقرر عقدها بدولة المغرب فى إبريل 2020.

وأوضح أن المجلس قد وافق على البرنامج الاستثمارى للهيئة فى العام القادم بمبلغ 30 مليون دولار، كذلك من المقرر دراسة طلب الهيئة لتخصيص 100 الف فدان لزراعة المحاصيل الإستراتيجية فى إطار مشروع المليون ونصف فدان بمصر.

وأكد ابوستيت ان استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى فى مصر تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، ومنها مصنع إنتاج سكر من البنجر بالفيوم و شركة المنيا لفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة بغرض التصدير.