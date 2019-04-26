مصر | انتشار أمني مكثف بالشوارع والميادين ودور العبادة لتأمين احتفالات أعياد القيامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار أمني مكثف بالشوارع والميادين ودور العبادة لتأمين احتفالات أعياد القيامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مديريات الأمن كافة، انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة؛ لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمني في محيط دور العبادة والمنشآت الهامة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

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كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، من خلال التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون.

وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.