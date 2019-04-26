مصر | "الداخلية" تعلن الاستنفار بمرافق النقل العام استعدادا لشم النسيم

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اضطلعت كافة الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين كافة المنشآت والمرافق الهامة والحيوية، ولاسيما مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية ووسائل النقل العام، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة الأعياد.

وجاء ذلك في إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات التي تشهدها مصر حالياً.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتكثيف الخدمات الأمنية وتفعيل نقاط التفتيش بكافة محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، إلى جانب إنتشار قوات الحماية المدنية حرصاً على سلامة المواطنين.

وشهدت الخدمات الأمنية مروراً مكثفاً من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية للتأكد من إلمام القوات بالمهام الموكلة إليهم، وجاهزيتهم لمواجهة المواقف الطارئة، والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين.

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وواصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها المكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية (سرقات عامة - مخدرات - سلاح أبيض - نشل)، و73 باعة جائلين، وكذا 1538 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين قطار (القاهرة- أسوان) من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده داخل القطار وبحوزته أسلحة نارية عبارة عن (عدد 8 فرد خرطوش محلى الصنع – بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات) كما عثر بحوزته على لفافة بداخلها مادة تشبه مخدر الأفيون وزنت حوالى 4 جرامات.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة لتوصيلها لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو، والمادة المخدرة بقصد التعاطي، جاري العمل للوقوف على مصدر الأسلحة وضبط الأشخاص المتعاملين معه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات.