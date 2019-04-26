أخبار مصر | خطيب الجامع الأزهر: تحرير سيناء علامة مضيئة في سجل بطولات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطيب الجامع الأزهر: تحرير سيناء علامة مضيئة في سجل بطولات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الشيخ محمد ذكي بداري، الأمين العام السابق للدعوة بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن ذكرى تحرير سيناء.

وقال الشيخ محمد ذكي، إننا نحتفل هذه الأيام بذكرى تحرير سيناء وعودتها إلى مصرنا الحبيبة، وهو يوم من أيام مجد مصر وعلامة مضيئة في سجل بطولاتها وانتصاراتها، والفرحة بهذا اليوم فرحة مشروعة تستوجب شكر المولى – عز وجل- الذي منَّ علينا بهذا النصر، والاستفادة من هذا النصر بتعمير سيناء واستغلال مواردها، مشيرًا إلى أن دوام النصر يأتي بطاعة الله والالتزام بتعاليمه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء تأتي هذا العام تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ورمضان هو شهر الطاعة والانتصارات، وأن النصر لا يتمثل فقط في الانتصار على أعداء الوطن، وإنما يكون كذلك بالانتصار على الشهوات واللذات، داعيًا إلى استغلال هذا الشهر المبارك في التقرب إلى الله بالعبادات والطاعات والابتعاد عن المحرمات وكل ما يلهي العبد عن عبادة الله.