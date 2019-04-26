أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" بالممشى السياحي بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" بالممشى السياحي بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، معرض ديارنا بالغردقة والذي يقام بالممشى السياحي بالمدينة في الفترة من ٢٥ إبريل وحتى ٢ مايو المقبل.

وقالت غادة والي، إن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ متر ويضم منتجات ٤٢ عارضا من محافظات القاهرة وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة وشمال وجنوب سيناء، مشيرة إلى الموقع المتميز للمعرض وجودة المنتجات المعروضة وهو ما أدى إلى إقبال السائحين بقوة في الساعات الأولى لافتتاحه.

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ولفتت إلى أن المعرض يضم منتجات لشهر رمضان المبارك بمناسبة قرب الشهر الكريم مثل فوانيس رمضان من عصور مختلفة من عارضي محافظة القاهرة ومنتجات كالكركديه والتمر وياميش رمضان من محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء، كما يضم المعرض منتجات الفيركا من قنا، ومنتجات قرية نقادة بقنا المشهورة بخشب السرسوع ومنتجات جراجوس المشهورة بالفخار ومنتجات أخميم بسوهاج، بالإضافة إلى منتجات النحاس والفضيات بالقاهرة.

وأضافت أن سيناء تشارك بمنتجات مصنوعة من الرسم على القماش والحفر على الخشب، والملايات والمفروشات والعبايات والأعشاب وزيت الزيتون، كما تشارك البحيرة بالسجاد، والبحر الأحمر بمنتجات الجلد الطبيعي والكروشيه من منتجين من حلايب وشلاتين.

ويقام المعرض بالممشى السياحي بالغردقة على مساحة ٦٠٠ متر مقسمة على ٢٣ جناح يضم منتجات ٤٢ عارضا، ويقام المعرض من ٢٥ أبريل وحتى ٢ مايو المقبل، ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى منتصف الليل.