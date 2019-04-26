أخبار مصر | بشرى لأصحاب المعاشات بشأن راتب مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى لأصحاب المعاشات بشأن راتب مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو 2019، يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هذا وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى.

وقالت الوزيرة إنه سيتم صرف المعاشات من جميع متافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك في أول يوم عمل 2 مايو.

وأضافت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم ٢ مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من ١٣ مليار جنيه، إلى ٧،٩ ملايين قائم بالصرف.