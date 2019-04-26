أخبار مصر | السعودية تطلق مبادرة " تحمينا نحميك" للممارسين الصحيين ضد قضايا التحرش في أثناء تأدية العمل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تطلق مبادرة " تحمينا نحميك" للممارسين الصحيين ضد قضايا التحرش في أثناء تأدية العمل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية، مبادرة هي الأولى من نوعها تهدف إلي الحفاظ على العاملين في القطاع الطبي، حيث تقدم خدمة تحت شعار "تحمينا نحميك"، الدعم القانوني للممارسين الصحيين ضد قضايا التحرش أو الاعتداء الذي يتعرضون لها في أثناء تأديتهم لعملهم.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرراً عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض ، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية إلي أنه هنا 7 شروط للتقديم لبرنامج "تحمينا نحميك" تتمثل في أن تكون مسجلا في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتسجيل ساري الصلاحية، أن تكون قد تعرضت لحالة اعتداء لفظي أو جسدي أو تحرش أو تشهير ، وأن لا تكون الواقعة بين ممارس صحي وممارس صحي آخر ، وتقبل الحالات التي وقعت من أول مايو 2018، ولن تقبل أي حالة وقعت قبل هذا التاريخ، وأن يكون الاعتداء متعلق بممارستك المهنية، وفي حال قبول الحالة أو الشكوى يتم تسديد 2000 ريال من قبل الممارس.