أخبار مصر | "سعفان": صرف 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 255 ألف عامل يعملون بـ1281‎ منشأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": صرف 429.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 255 ألف عامل يعملون بـ1281‎ منشأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بَدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية مارس 2019.

جاءَ ذلكَ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

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وناقش المجلس، في اجتماعه، الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل.

وقام الوزير بتشكيل لجنة يتم من خلالها وضع مجموعة من الأفكار، التي تنبثق منها الرؤى الجديدة نحو تطوير ودعم الصندوق بصورة أكبر، وتحقيق مظلة أوسع وأشمل للعمال، من خلال حَوْكَمَة هذه الأفكار وبلورتها خاصة في آلية الصرف.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.