انت الان تتابع السيسي: مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن شكره للرئيس الصينى ولشعب الصين على حفاوة الاستقبال. كما هنأ الرئيس السيسى، خلال كلمته فى منتدى الحزام والطريق فى العاصمة الصينية، بكين، نظيره الصين، باقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعلن اعترافها بالصين. وأضاف السيسى، خلال كلمته: «لا شك فى أن تواجدى معكم اليوم فى زيارتى السادسة إلى بلدكم الصديق خلال السنوات الخمسة الماضية، يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين يمثلان أقدم حضارتين فى التاريخ الإنسانى».
وتابع: «هذا ما تم ترجمته فى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذى لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، على نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء فى الإطار الثنائى فى مختلف
وتابع: «هذا ما تم ترجمته فى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذى لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، على نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء فى الإطار الثنائى فى مختلف المجالات، أو على المستوى الدولى والإقليمى بشكل عام، وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد، الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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