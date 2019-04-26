شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط مصانع «رنجة وأسماك» في الشرقية قبل شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت مديرية تموين الشرقية من حملاتها الرقابية على الأسواق ومصانع تصنيع الرنجة والأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع والتخزين لضبط الأسماك غير الصالحة قبل بيعها للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقامت إدارة تموين الحسينية، برئاسة عبدالكريم عوض الله، بشن حملة تفتيشية على الأسواق والمحال والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والاشتراطات الصحية أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٢٣٤ ج الحسينية ضد «ط ع ع ا» صاحب مصنع رنجة لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على ٥ صناديق رنجة والمحضر رقم ٢٣٥ ج الحسينية ضد «س ف ع» صاحب مصنع رنجة بسماكين الغرب، لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ ٥٠ كيلو رنجة والمحضر رقم ٢٣٦ ج الحسينية ضد «ع س ع» صاحب مصنع رنجة، كما حررت الحملة المحضر رقم ١٤٦ ج صان الحجر ضد «م ن ا» صاحب مستودع دقيق بلدي وتم التحفظ على ١٥ شيكارة داخل المستودع والمحضر رقم ١٤٧ ج صان الحجر ضد «ح ع ا» صاحب محل جزارة بصان الحجر لعدم لف اللحمة بالشاش والمحضر رقم ٢٢٣ ج الحسينية ضد «ع ا ع ا» صاحب محل جزارة بسماكين الغرب لذبح خارج السلخانة.

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