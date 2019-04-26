شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات داخل «شركات السياحة» لمتابعة تنفيذ ضوابط العمرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎قال على المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية، إن قرار ضوابط العمرة الجديدة التي صدرت مؤخرا جاءت بعد إصدار المملكة العربية السعودية لتأشيرات الأون لاين، وهذا يعني أن جواز السفر لا يدخل السفارة أو القنصلية، وفي مصر توجد ضوابط لعدد المعتمرين في الموسم بقرار من الدولة للمحافظة على العملة الأجنبية ومع التأشيرة الأون لاين لن يتم احتساب العدد المقرر، ولذلك تم وضع ضوابط تقديم كشوف بعدد المعتمرين لوزارة السياحة وموافقة الوزارة على التأشيرات شرط أساسي وأي شركة ستخالف ستواجه قرار إلغاء ترخيصها.

‎وأضاف المانسترلي، في بيان صحفي، أن وزارة السياحة قامت بتشكيل لجان داخل المطارات لمتابعة التأشيرات ومراقبتها، كما أن شركات السياحة ستذهب للغرفة لفتح سيستم التأشيرات الخاص بها أمام مسؤولين بالغرفة للتأكد من أنها لم تقم باستخراج أي تأشيرة إضافية بخلاف حصتها التي تبلغ 59 تأشيرة في رمضان.

‎وشدد على ضرورة إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية حتى لا يخرج أي معتمر أو حاج من مصر إلا من خلال هذه البوابة، مؤكدا وجود غرفة عمليات على مدار اليوم داخل غرفة شركات السياحة لتلقي أي شكاوى عن مخالفين وسرعة التعامل معهم حتى نحد من التجاوزات قدر المستطاع للحفاظ على نجاح منظومة العمرة.