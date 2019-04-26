شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: 5 مليارات دولار استثمارات صينية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منتدى «الحزام والطريق» يعد محفلا اقتصاديا وتجاريا عالميا يجعله بمثابة القدوة لمن يرغب في المشاركة بالنهضة الاقتصادية التي تحققت على مدار عشرات السنوات الماضية.

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وقال مميش، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في منتدى الحزام والطريق ضمن الوفد الرئاسي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، والتى بموجبها سيتم البدء في تطوير مساحة 6 كم2 لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة. مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتى بمثابة تكملة لنجاح المنطقة الاقتصادية مع شركة تيدا الصينية في مسيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية، مضيفا أن الشركة ستقوم على الفور بالبدء في جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكية بإجمالي 5 مليارات دولار وهو ما سيضيف لمنطقة السخنة كثيرا وسيساهم في توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بها.

ولفت إلى أن العلاقات «المصرية- الصينية» على مدى التاريخ من أهم وأقوى العلاقات بين بلدين ينظر إليهم كأقدم حضارتين في تاريخ البشرية، فضلا عما شهده التاريخ الحديث والمعاصر من ترابط ووحدة بين السياسات في البلدين تجاه العديد من القضايا والمواقف ذات التأثير الحاسم في مصير البشرية.