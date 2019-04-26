شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تُعلن حالة الطوارئ بجميع القطاعات استعدادًا لأعياد شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.

وكلّف محافظ الجيزة، أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ بتنفيذ حملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة وضبط أي كميات فاسدة قبل وصولها للمواطنين وذلك من منطلق القيام بدورها الهام في خدمة المواطن وحمايته من الغش والتدليس.

وأكد المحافظ، في تصريحات، اليوم، الجمعة، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين في إجازة شم النسيم، مشيرا إلى جاهزية كافة الحدائق التي تشهد إقبالا ملحوظا في الأعياد والمناسبات والعطلات منها حديقتا الحيوان والأورمان وحديقة جيزة بارك بأرض مطار إمبابة.

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وأشار راشد إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل جهزت 50 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة، كما انتهت أجهزة هيئة النظافة من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية الواقعة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ.

وقال راشد إن مديرية الطب البيطري قررت وقف الإجازات للأطباء العاملين بإدارة التفتيش، كما تم تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحال بالأسواق العامة الموجودة بالمحافظة التي يتم بها عرض وبيع الأسماك الطازجة أو المجمدة أو المملحة للتأكد من سلامة المعروض منها وتم تشكيل لجان مراقبة لهذه الأسواق بصفة مستمرة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة التي تعمل بشكل غير معلن «تحت السلم» لضبط المخالفين.

وأشار راشد إلى أنه تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري مع أي حالة، لافتا أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق، كما تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.