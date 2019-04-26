شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهنئ السيسي على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصري، الأمر الذي يمهد لاستمرار عملية التنمية والبناء في مصر في مناخ من الاستقرار والأمن.

وأضاف راضي أن بوتين أكد على الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.