شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة عاطفية» تُنهي حياة فتاة في التجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت فتاة حياتها شنقا داخل شقتها، في التجمع الأول، دون إبداء سبب واضح لذلك. وفيما بعد، كشفت التحريات أن ما حدث، بسبب مرورها بـ«أزمة عاطفية»، إذ أكدت التقارير الطبية عدم وجود شبهة جنائية، فصرحت النيابة بدفن الجثة على الفور.

بدأت الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبيّن أن القتيلة في منتصف العقد الثالث من العمر، وأنها شنقت نفسها بسبب قصة عاطفية أثرت مؤخرًا على حالتها النفسية.