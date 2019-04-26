شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب»: توريد 20 طن قمح للشون والصوامع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم توريد ٢٠٨٥٣طنا و٧٩كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح، لافتا أن إجمالي الكمية الموردة اليوم بلغت ٥٦٨٦ طنا و١٥٢ كيلو.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم وتحديد ١٢نقطة تجميع، بالإضافة إلى ٤ نقاط أخرى تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤكدا أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز وربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لأحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ ٣٨٩ألفا و٦٩٠ فدانا وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.