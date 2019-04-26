شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد القيامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل خطة انتشار أمني واسع في البلاد استعداداً لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد، للتعامل مع كل ما من شأنه تعكير صفو الأجواء، وأهابت بالمواطنين، في بيان رسمي لها، الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط تأمين الاحتفالات بكل دقة وإتقان، متعهدة بتوفير مناخ آمن خلال الأعياد.

تأمين الكنائس لأحتفالات عيد القيامة

وفعّلت مديريات الأمن في القاهرة والمحافظات خطط انتشار أمني مُكثف بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة (الكنائس)، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفورى مع كل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات المرتقبة.

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وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن الانتشار الأمني يأتي إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على أسس التخطيط الأمنى لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات، وتفعيلاً لمحاور الخطط الأمنية من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمني في محيط دور العبادة والمنشآت الهامة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

تأمين الكنائس لأحتفالات عيد القيامة

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، فضلاً عن الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وأكدت الوزارة على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات من خلال التصدي الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.