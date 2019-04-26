شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضبط 12 طنا و290 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع في 13 محافظة.

وذكر تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تم ضبطها بمحافظات «القاهرة- الإسكندرية- الغربية- الدقهلية- كفر الشيخ- الشرقية- المنوفية- بورسعيد- الجيزة- قنا- أسيوط- الوادي الجديد- البحر الأحمر»، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 68 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال «وزير الزراعة» إن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين، مشددا على أهمية تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحال ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين. وأضاف أن الحملات تتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.