شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وثمن رئيس مجلس النواب- في برقية تهنئة اليوم الجمعة- مواقف البابا تواضروس المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً.

وفيما يلي نص برقية التهنئة:-

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«صاحب الغبطة والقداسة/ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.. وبعد،

يطيب لنا أن نتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأصدق التهاني مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.

لقد عرفناك قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطني التي تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصري الأمة كثير ومتين وأكبر من الحصر وأجل عن الوصف.

رعى الله وحدتنا، وأدام ألفتنا، وكل عام وأنتم بخير».