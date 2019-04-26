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صور.. انتشار أمنى مُكثف بكافة مديريات الأمن لتأمين الاحتفال بعيد القيامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفورى مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على أسس التخطيط الأمنى لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات، وتفعيلاً لمحاور الخطط الأمنية من خلال إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد القيامة المجيد.

 

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وفرض طوق أمنى فى محيط دور العبادة والمنشآت الهامة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .

 

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة فى عمليات الفحص والتأمين ، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

 

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات ، من خلال التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان .

 

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الانتشار الشرطي بالشارع
الانتشار الشرطي بالشارع

 

انتشار شرطي
انتشار شرطي

 

تأمين الكنائس
تأمين الكنائس

 

تأمين دخول المواطنين لدور العبادة
تأمين دخول المواطنين لدور العبادة

 

تأمين دور العبادة برجال الشرطة
تأمين دور العبادة برجال الشرطة

 

تأمين دور العبادة
تأمين دور العبادة

 

تمركزات أمنية
تمركزات أمنية

 

خدمات امنية بالشوارع
خدمات امنية بالشوارع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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