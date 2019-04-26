شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. صدام حسين يدعو الله حمايته من دسائس الشيطان وأن يقبضه مع الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، عن مقطع فيديو يذاع لأول مرة للرئيس الراحل، خلال مناجاته ودعائه لربه أن يقبضه مع الشهداء.

ودعا صدام حسين خلال الفيديو، "يارب احمنا من دسائس الشيطان وممن هو وليهم واحمنا مما تشتط به نفوسنا، اللهم انك ربنا فاحمنا إن أردت أو اقبضنا مع الشهداء".

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وكانت رغد صدام حسين، كشفت مؤخرا عن مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية فى العراق عام 2003، قال فيها: "ترسخت القناعة لدى بأنهم ماضون فى خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شىء قدير".

كما كشف الرئيس الراحل فى الرسالة، تفاصيل طلب قدمه له أحد جنرالات القوات الأمريكية لدعوة الشعب العراقى إلى عدم المقاومة وإلقاء السلاح، وقال "يوم قدم لى أحد جنرالاتهم ورقة، قال لى المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة".