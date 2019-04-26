بوتين للسيسى: نقدر دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتن علي الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذا تقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. Advertisements جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين السيسى وبوتين، في بكين، علي هامش مشاركتهما في قمة منتدي الحزام والطريق للتعاون الدولى.

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