"بوتين" يهنئ السيسى بنجاح الاستفتاء والمشاركة العريضة للشعب المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصرى الأمر الذى يمهد لاستمرار عملية التنمية والبناء فى مصر فى مناخ من الاستقرار والأمن. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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