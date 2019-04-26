شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد استعدادات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الجمعة حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة شم النسيم.

وتفقدت منى محرز، المسطحات الخضراء و حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه ،وأكدت أنه سوف يتم فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزياده أعداد العاملين ومنع إجازاتهم فى هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول، بالإضافة الى التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ ،وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها.

والتقت منى محرز، خلال جولتها بعدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقتراحاتهم ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطى كافة أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقاتها، كما أنه سيتم توفير العديد من صناديق متحركة لنقل القمامة و عدم تكديسها وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

وقالت نائب وزير الزراعة، أنه تم تأهيل دورات المياه بالحديقة بالإضافة إلى أنه سيتم تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد، كما أنه تم إقامة دورات مياه لخدمة متحدى الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار، وتوفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة

وفى نهاية جولتها ناشدت نائب وزير الزراعة، المواطنين التأكد من صلاحية الفسيخ والرنجة والأسماك وبعد الاستمتاع بتناولها بإلقاء المخالفات فى صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة خاصة وأن إدارتها قامت بتزويدها بسلات قمامة وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.