شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن حالة الطوارئ بجميع القطاعات استعداداً لشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين .

كما وجه المحافظ بتنفيذ الحملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة وضبط أي كميات فاسدة قبل وصولها للمواطنين وذلك من منطلق القيام بدورها الهام في خدمة المواطن وحمايته من الغش والتدليس.

وأكد المحافظ على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين في إجازة شم النسيم وأصبحت كافة الحدائق جاهزة التي تشهد إقبالًا ملحوظًا في الأعياد والمناسبات والعطلات منها حديقتى الحيوان والأورمان وحديقة جيزة بارك بأرض مطار امبابة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل جهزت 50 الف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

كما انتهت أجهزة هيئة النظافة من أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

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وأكد المحافظ انه سيتم تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية الواقعة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ.

وقال إن مديرية الطب البيطري قررت وقف الإجازات للأطباء العاملين بإدارة التفتيش كما تم تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحلات بالأسواق العامة الموجودة بالمحافظة التي يتم بها عرض وبيع الأسماك الطازجة أو المجمدة أو المملحة للتأكد من سلامة المعروض منها وتم عمل لجان مراقبة لهذه الأسواق بصفة مستمرة.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة التي تعمل بشكل غير معلن "تحت السلم" لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري مع أي حالة مشيرا إلى أن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.

ولفت إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.