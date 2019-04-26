مصر | قبل شم النسيم.. إحباط ترويج طن ونصف فسيخ فاسد بالجيزة

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وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المخزن المشار اليها حيث امكن ضبط المتحرى عنه وبالتفتيش عثر بداخلها على 1450كيلو جرام اسماك مملحة ( فسيخ ) معباة داخل برميل خشبية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وبلغ اجمالى المضبوطات طن واربعمائة وخمسون كيلوجرام اسماك مملحة ( فسيخ ) غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير لجنة الطب البيطري ومفتش الأغذية والتموين.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.