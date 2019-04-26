مصر | تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط5583 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

تحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل مسنة لإحدى دور الرعاية بالإسكندرية

نقلت الأجهزة الأمنية، في لفتة إنسانية، سيدة عجوز إلى إحدى دور رعاية المسنين في الإسكندرية.

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ورصدت المتابعة الأمنية صورة لسيدة مسنة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبلغ من العمر 81 عامًا، غير قادرة على الحركة وتقيم بمفردها بشقة بأحد العقارات في سيدي جابر، ولا يقوم أحد برعايتها.

وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية بالتواصل مع السيدة وتقديم الدعم النفسي لها، وعقب تقنين الإجراءات تم نقلها لإحدى دور رعاية المسنين لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قِبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي خاصةً للمواطنين كبار السن.

وجاء ذلك استمرارًا للدور الإنساني والمجتمعى لوزارة الداخلية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية إيمانًا بالمسئولية المجتمعية للوزارة التى تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.