مصر | أمن الجيزة يداهم عدة أوكار إجرامية ويضبط 6 تجار مخدرات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وقد أسفرت الحملة خلال 24 ساعة المنقضية عن ضبط 6 متهمين بحوزتهم 40 جرام حشيش – 274 أقراص.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

"علاقة غير شرعية وجثة في الشارع".. شاب يقتل شقيقته في الحوامدية

أقدم شاب على قتل شقيقته، بطعنات السكين، بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب آخر، بمنطقة عرب الساحة، بمركز الحوامدية بالجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وعشيق شقيقته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بقتل شاب لشقيقته، بالشارع بمنطقة عرب السأحة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب إسلام معاون مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين قتل المتهم لشقيقته في الشارع، بطعنات السكين، بعد إكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب أخر، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، والعشيق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجني عليها كانت متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بشاب، وكان يتردد عليها بمنزلها، حال تواجد زوجها بعمله.

وأوضحت التحريات أن شقيقها اكتشف علاقتها بالشاب، وصباح اليوم الأربعاء، توجه لشقتها، بعد علمه بتواجد عشيقها لديها، وبدخوله الشقة، فر العشيق هاربا، ولاحقته المجني عليها، وتمكن شقيقها من ملاحقتها، وطعنها عدة طعنات بالشارع، أسقطها جثة هامدة، وحرر المحضر اللازم بالشارع بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.